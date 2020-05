Marcos y Marcos: due novità in libreria

Dal 6 maggio sono disponibili in libreria due novità targate Marcos y Marcos. Ci sono Fuori di galera di Sofia Gallo e Pino Pace e E non si sa a chi chiedere, di Anna Maria Carpi.

Ilde ha quindici anni, vive in una casa popolare con mamma e nonna. Il padre si è fatto dieci anni di galera per una rapina a mano armata.

Ma il giorno della sua scarcerazione è arrivato e Ilde è in preda a un turbinio di emozioni: eccitazione alle stelle, terrore puro, curiosità totale.

Il comportamento di papà non aiuta: passare a prenderla a casa con la scusa di una gita, sequestrarla e partire con lei per un viaggio folle verso il mare non è una gran mossa. Ma lei cosa prova davvero? È vittima o complice? Non lo sa, ma le sembra essere l’unica occasione di conoscere suo papà, e fare i conti con le proprie paure.

Per la prima volta insieme, Sofia Gallo e Pino Pace ci regalano un’interessante lettura per riflettere sui temi dell’identità, del rapporto con i genitori e della giustizia.

E non si sa a chi chiedere, di Anna Maria Carpi

“E non si sa a chi chiedere è un titolo ironico che vorrebbe tirare le somme più che sui dolori sulle ‘incertezze’ di cui consiste il nostro male di vivere. Ma chiamo in causa la nostra mai spenta gioia di guardare il mondo insieme con gli altri, i ‘cari altri’, e di cercare di capirlo, anche se nulla è come credevamo. Ne viene una sorta di diario postmoderno. Perché in versi? Forse perché il verso risponde alla nostra residua sete di trascendenza. I poeti italiani che amo: Saba e Penna, Caproni e Giudici, fra loro così diversi”.