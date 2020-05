Parole contro la paura: il tempo della pandemia

Disponibile dal 28 aprile su tutti gli store, Parole contro la paura di Vera Gheno (Longanesi). Il volume raccoglie una potente galleria di immagini rilevanti del “tempo della pandemia”.

Dalla A di attesa alla Z di zombie, passando per guanti, jogging e libri. CLOUDS Longanesi è la collana di ebook che offre ai lettori strumenti agili e autorevoli per affrontare i nuovi bisogni sorti dall’emergenza che stiamo vivendo.

Parole contro la paura – Vera Gheno

Le misure di isolamento imposte alla popolazione per fronteggiare la pandemia hanno stravolto le vite di tutti, nessuno escluso. Dal “ventre” della quarantena è difficile sia vederne la fine sia immaginare un futuro normale. Ma il futuro arriva sempre, travolgendo il passato.

Cosa ci resterà di questo tempo sospeso, forzosamente privato? Magari un po’ alla volta perderemo di vista i piccoli particolari: le fotografie del pane appena sfornato, dei balconi, dei videoaperitivi in compagnia. Finiranno affogati dalla “narrazione ufficiale” e noi avremo perso la parte più ingenua, fallata, quotidiana di un evento epocale che per chiunque è e sarà, inevitabilmente, anche intimo e personale.

Vera Gheno, sociolinguista dall’animo social, ha chiesto alle persone sulla sua pagina Facebook di raccontarsi nell’emergenza attraverso tre parole simbolo della loro quarantena, perché una parola non è mai “solo” una parola, ma un gancio teso verso un mondo di significati.

Intrappolati in una situazione che molti non esitano a definire distopica, gli italiani hanno risposto in modo inaspettato e, invece di rilanciare i termini più dibattuti da notiziari e giornali, hanno raccontato una storia completamente diversa, intessuta delle piccole e grandi preoccupazioni di chi vive immerso nel quotidiano. Ecco Parole contro la paura.