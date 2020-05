Le ore. Torna il capolavoro di Michael Cunningham

Dal prossimo 21 maggio, La Nave di Teseo porta in libreria Le ore, romanzo capolavoro di Michael Cunningham. Ecco un’anticipazione.

In occasione dei 20 anni dalla prima pubblicazione, arriva in una nuova edizione Le ore, il capolavoro di Michael Cunningham, arricchito da una nuova introduzione. Da questo libro, vincitore del Premio Pulitzer e del PEN/ Faulkner Award 1999, il film The Hours di Stephen Daldry, con Meryl Streep, Julian Moore e Nicole Kidman; vincitore del Golden Globe come migliore film, del Premio Oscar e del Golden Globe a Nicole Kidman per la miglior attrice protagonista e di numerosi altri riconoscimenti internazionali.

Le ore – Michael Cunnngham

Solo la letteratura può restituire un senso alle nostre vite confuse e sghembe. Anzi, la letteratura è il solo specchio dentro cui la vita, riflettendosi, giunge per un momento a dire se stessa. È l’idea centrale di questo romanzo, Le ore.

Tre donne lo abitano, idealmente unite dal romanzo di Virginia Woolf, La signora Dalloway. La prima è proprio la famosa scrittrice irlandese, ritratta a un passo dal suicidio, nel 1941, e poi, a ritroso nel tempo, mentre gioca col dèmone della sua scrittura. Le altre due sono donne che abitano luoghi e tempi diversi.

Clarissa Vaughan, un editor newyorkese di oggi che dai tempi del college vive col nomignolo di Mrs. Dalloway per le sue somiglianze col personaggio creato dalla grande scrittrice e Laura Brown, una madre di famiglia e casalinga californiana dell’immediato dopoguerra che, anche grazie al libro della Woolf, troverà il coraggio di cambiare vita.