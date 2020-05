Transito: fumetto con introduzione di ZeroCalcare

Per gli amanti del fumetto, ecco Transito, il primo fumetto di Momo edizioni. Il libro è di Ian Bermudez, con i disegni di David Cantero. Con introduzione di ZeroCalcare.

«Quando una persona rompe con le strutture interne con cui concepisce la sua identità, il suo genere, e il suo sesso, appare un nuovo mondo e la vita è piena di infinite possibilità». In Transito, come detto, anche l’introduzione di ZeroCalcare.

Transito – primo fumetto di Momo edizioni

Transito è un libro fondamentale: è la storia di un ragazzo Trans.

Merche è una persona qualunque alla quale, al momento della nascita, è stato comunicato di essere una ragazza. Una persona che cresce come una ragazza per molti anni ma che, con il tempo, decide di prendere in mano la sua vita e di vivere la sua identità in maniera autentica, diventando Xavier.

I dubbi, le paure, gli amici, gli esperti, la famiglia, tutto quello che ruota intorno a Merche/Xavier viene narrato con stile asciutto e realistico.

Dalla Spagna arriva una storia intima e radicale, che è arrivato il tempo di raccontare anche in Italia.

«Quella raccontata in Transito è una battaglia per vivere meglio, e tutti noi abbiamo bisogno di nutrire il nostro immaginario e di riconoscerci non soltanto nella giustissima rabbia che ribolle per le ingiustizie, ma anche nella gioia e nella serenità. Abbiamo bisogno di vederle rappresentate anche nei fumetti quelle porzioni di felicità che ogni tanto riusciamo a conquistare, per ricordarci perché ci sbattiamo tanto per farlo».

ZeroCalcare