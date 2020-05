Marco Malvaldi: un racconto in regalo per i lettori

La casa editrice Sellerio e l’autore Marco Malvaldi hanno pensato di fare un bellissimo regalo a tutti i lettori, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, lo scorso 23 aprile.

Sul sito della casa editrice è infatti disponibile da giovedì scorso il racconto inedito Il Castello dalle Mille Botole, di Marco Malvaldi. Il libro è gratuito ed in formato digitale.

LEGGI GRATUITAMENTE IL RACCONTO

Marco Malvaldi – Un regalo per i lettori

Nella Giornata Mondiale del Libro, Sellerio e Marco Malvaldi fanno dunque un regalo a tutti i lettori, grandi e piccoli. Un libro che si inserisce in un percorso di offerte e proposte gratuite per i lettori, iniziato dalla casa editrice di Palermo già qualche settimana fa con L’amore ai tempi del Covid-19, di Antonio Manzini.

Il Castello dalle Mille Botole è una favola ideale per tenere svegli i bambini, che si muove tra ironia e fantasia, tra incanto e realtà, come le migliori favole sanno fare.

Nel video che accompagna la pubblicazione, Marco Malvaldi racconta: “”In un periodo in cui si inizia a parlare di ripartenza, in cui fra non molto gli adulti ricominceranno a lavorare, ai bambini mi sembra che non ci pensi quasi nessuno. Per cui ho pensato di scrivere una favola per loro, e anche per voi, se volete leggerla ad alta voce. Se poi vi piacesse, potreste fare una donazione al reparto di terapia intensiva di Livorno: ve lo dico da pisano”.

La donazione

Chi volesse infatti ha la possibilità di scaricare il libro e fare una donazione al reparto di Terapia Intensiva dell’Ospedale di Livorno, così come avvenuto anche per la precedente pubblicazione Sellerio nei giorni della quarantena.

Nel sito della casa editrice è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie per effettuare la donazione, con un versamento diretto in favore di chi si sta occupando in prima persona dell’emergenza sanitaria.

Leggi anche – L’amore ai tempi del Covid-19. Un racconto di Antonio Manzini