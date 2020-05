Librerie italiane: è il momento della riapertura

E’ finito ufficialmente il 4 maggio il lockdown per le librerie, che aprono così in tutta Italia, come previsto dal decreto del Governo.

Le ultime catene a riaprire sono state le librerie di Piemonte, Lombardia e provincia di Trento, che hanno così chiuso la graduale ripartenza che era stata avviata lo scorso 14 aprile.

Nuovi arrivi in libreria

La riapertura delle librerie in tutta Italia coincide anche con l’uscita di alcuni volumi il cui lancio era stato bloccato il mese scorso a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Tra le novità più attese la nuova autobiografia di Woody Allen, A proposito di niente, edita da La Nave di Teseo (LEGGI QUI L’ANTICIPAZIONE) ed anticipata dalla versione ebook, il Quichotte di Salman Rushdie edito da Mondadori ed un capitolo aggiornato su pandemia tra Oriente e Occidente di Federico Rampini, edito da Einaudi. Il 20 maggio sarà poi la volta di Primavera di Ali Smith, per SUR.

Riaprono le librerie. Il commento degli operatori

Paolo Ambrosini, presidente dell’Associazione Librai Italiani aderente a Confcommercio, ha dichiarato all’Ansa: “Con Piemonte, Lombardia e provincia di Trento finalmente tutte le librerie potranno aprire dal 4 maggio. Una settimana importante anche perché torneranno i lanci dei libri nuovi. E’un ulteriore passo avanti verso una ripresa di normalità. Ci auguriamo che possano presto riaprire anche quelle dentro le stazioni e aeroporti”.

L’apertura delle librerie è stata anche l’occasione per ricordare Luis Sepulveda, morto lo scorso 16 aprile a causa del Coronavirus (LEGGI IL NOSTRO SPECIALE). Il 4 maggio ci sono state diverse iniziative dedicate all’autore cileno, grazie all’idea della manifestazione torinese Portici di carta.

La situazione del mondo libro resta comunque difficile, e gli operatori chiedono un aiuto straordinario al Governo per superare la crisi, visto che il 70% degli editori sta pensando di chiedere la cassa integrazione per i propri dipendenti (LEGGI QUI L’APPROFONDIMENTO).