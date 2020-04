La cultura over 70 chiede la libertà al Governo

Il mondo della cultura over 70 si appella al governo per tornare alla normalità, “vuole salvaguardare la propria salute, ma anche la propria dignità e libertà”.

Questo è quello che emerge da un manifesto che la cultura over 70 ha presentato ai ministri e che è stato firmato da 122 soggetti, tra cui Massimo Cacciari, Carlo Ginzburg, Giorgio Agamben, Eugenio Borgna, Salvatore Natoli, Ginevra Bompiani, Giuseppe Conte, Ludina Barzini, Rosetta Loy, Elio Pecora e Vivian Lamarque.

Il manifesto del mondo della cultura over 70

Nel documento che il mondo della cultura over 70 ha inviato si legge: “Noi, scrittori, artisti, intellettuali, rappresentanti della cultura e tuttora operanti nel contesto sociale, esprimiamo con forza fin d’ora il nostro dissenso nei confronti dell’eventualità di una disposizione limitativa della libertà personale, che volesse mantenere una fascia di persone ancora attive, in buona salute e in grado di dare ulteriori preziosi apporti alla nostra società, in una segregazione sine die solo in base al dato anagrafico, dell’appartenenza cioè a una fascia di età dai 70 anni in su”.

“Affermiamo con forza che questa discriminazione sarebbe incostituzionale, in quanto discriminerebbe una fascia di cittadini di serie B, privati della loro libertà con una imposizione del tutto ingiustificata.

No alla diversificazione per il Coronavirus

Nel documento viene ancora sottolineato: “Quello dell’età anagrafica non è infatti un criterio che abbia un senso, tanto è vero che in tempi recenti era stata da qualche genetista avanzata la proposta di creare una carta di identità “biologica”, in quanto spesso l’età effettiva non corrisponde a quella riportata sui documenti” spiega il manifesto”.

“Chiuderci in casa vorrebbe dire, perciò, minacciare e non proteggere la nostra salute. Posta in condizioni che rappresenterebbero un delitto sociale da parte dello Stato”.

“Il vero contagio, il più pericoloso virus diventerebbe questo, inoculato ogni giorno nei nostri cervelli e soprattutto in quelli dei giovani indotti a considerare gli anziani una sottocategoria. Chiediamo quindi con forza che questa discriminazione inaccettabile non venga perseguita”.

Ad oggi il manifesto sta ricevendo tantissime adesioni, anche nella fascia di età non interessata.

