Un diario del ’43: il racconto di Andrea Camilleri

Dal 6 aprile è disponibile nella collana digitali Corti di Sellerio, a 1,99 euro, il racconto di Andrea Camilleri Un diario del ’43.

Dal racconto è tratto l’episodio omonimo de “Il commissario Montalbano” che è andato in onda in prima serata su Rai 1. Il racconto, Un diario del ’43 fa parte della raccolta Un mese con Montalbano.

Un diario del ’43 – La trama

Un diario del 1943 ritrovato e la confessione di un atto terribile spingono Montalbano dentro un’indagine a ritroso nel tempo a caccia di indizi nascosti tra ricordi, vecchie carte e documenti dell’epoca.

«Sono riuscito a portare qui e a nascondere quattro bombe a mano, di quelle piccole, rosse e nere, che si chiamano Balilla. Duce, saprò servirmene!».

Poche righe, lette in un diario del 1943 ritrovato all’interno di un grande silo di epoca fascista che sta per essere demolito, mettono subito in moto la curiosità del commissario Montalbano. Un quaderno ingiallito con Mussolini in alta uniforme in copertina su cui Carlo Zanchi, quindici anni, annotava solo i fatti più importanti. Fino all’ultima notazione: «10 ottobre. L’ho fatto. Sono vivo. È stato terribile, tremendo. Non pensavo che… Dio mi perdoni!». Cosa avrà commesso di tanto terrificante il ragazzo e perché il quaderno era nascosto in un’intercapedine all’interno del silo?

Il sangue da «sbirro» di Montalbano inizia a scorrere velocemente fino a spingerlo dentro un’indagine a ritroso nel tempo a caccia di indizi nascosti nei ricordi di chi quel 10 ottobre del 1943 si trovava a Vigàta. Tra vecchie carte e documenti dell’epoca, intuizioni personali e fatti di cronaca che inaspettatamente svelano il tassello mancante, il commissario ripercorre il filo di un’intricata matassa all’indietro fino a ritrovarne l’origine.

Andrea Camilleri

Andrea Camilleri (Porto Empedocle, 1925-Roma, 2019), regista di teatro, televisione, radio e sceneggiatore. Ha insegnato regia presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. Ha pubblicato numerosi saggi sullo spettacolo e il volume, I teatri stabili in Italia (1898-1918). Il suo primo romanzo, Il corso delle cose, del 1978, è stato trasmesso in tre puntate dalla TV col titolo La mano sugli occhi.

Con Sellerio ha pubblicato: La strage dimenticata (1984), La stagione della caccia (1992), La bolla di componenda (1993), Il birraio di Preston (1995), Un filo di fumo (1997), Il gioco della mosca (1997), La concessione del telefono (1998), Il corso delle cose (1998), Il re di Girgenti (2001), La presa di Macallè (2003), Privo di titolo (2005), Le pecore e il pastore (2007), Maruzza Musumeci (2007), Il casellante (2008), Il sonaglio (2009).

La rizzagliata (2009), Il nipote del Negus (2010, anche in versione audiolibro), Gran Circo Taddei e altre storie di Vigàta (2011), La setta degli angeli (2011), La Regina di Pomerania e altre storie di Vigàta (2012), La rivoluzione della luna (2013), La banda Sacco (2013), Inseguendo un’ombra (2014), Il quadro delle meraviglie. Scritti per teatro, radio, musica, cinema (2015), Le vichinghe volanti e altre storie d’amore a Vigàta (2015), La cappella di famiglia e altre storie di Vigàta (2016), La mossa del cavallo (2017), La scomparsa di Patò (2018), Conversazione su Tiresia (2019), Autodifesa di Caino (2019);

E inoltre i romanzi con protagonista il commissario Salvo Montalbano: La forma dell’acqua (1994), Il cane di terracotta (1996), Il ladro di merendine (1996), La voce del violino (1997), La gita a Tindari (2000), L’odore della notte (2001), Il giro di boa (2003), La pazienza del ragno (2004), La luna di carta (2005), La vampa d’agosto (2006), Le ali della sfinge (2006), La pista di sabbia (2007), Il campo del vasaio (2008), L’età del dubbio (2008), La danza del gabbiano (2009), La caccia al tesoro (2010), Il sorriso di Angelica (2010), Il gioco degli specchi (2011), Una lama di luce (2012), Una voce di notte (2012), Un covo di vipere (2013), La piramide di fango (2014), Morte in mare aperto e altre indagini del giovane Montalbano (2014), La giostra degli scambi (2015), L’altro capo del filo (2016), La rete di protezione (2017), Un mese con Montalbano (2017), Il metodo Catalanotti (2018), Gli arancini di Montalbano (2018), Il cuoco dell’Alcyon (2019).

Premio Campiello 2011 alla Carriera, Premio Chandler 2011 alla Carriera, Premio Fregene Letteratura – Opera Complessiva 2013, Premio Pepe Carvalho 2014, Premio Gogol’ 2015.