Molecole: la nuova collana ebook di Piemme

Si chiama Molecole, ed è una nuova serie di Piemme che si compone di instant ebook. Sono testi molto brevi che sono focalizzati sull’attualità.

Ai tempi del Covid-19 molte case editrici si sono adattate a spostare parte della loro produzione in formato digitale. Anche Piemme ha preso questa strada con Molecole, piccoli testi per offrire un’analisi di qualità e tutti gli aggiornamenti necessari sull’attualità e sulla quotidianità ai tempi del Coronavirus.

Molecole – I temi trattati

I piccoli libri che formano la nuova collana trattano di moltissimi argomenti, che vanno dai diritti dei cittadini alla politica, dalla democrazia alla sanità, di cui tanto si parla.

Nei testi vengono affrontati anche i temi della psicologia, dell’istruzione, della mafia e della spiritualità, dei cambiamenti climatici e di come la pandemia ha cambiato la nostra vita.

Gli autori sono esperti nei settori oggetto degli ebook, tra i quali ricordiamo Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia Romagna), il medico specialista in anestesia e rianimazione al San Raffaele di Milano, Alberto Zangrillo, il costituzionalista Valerio Onida.

Dove trovare gli ebook

I libri della collana Molecole sono in vendita dal 22 aprile in tutti gli store online al prezzo di 2,99 €. Fanno eccezione ‘Il virus si deve battere’ (di Bonaccini) che sarà distribuito gratuitamente dal 12 maggio, data nella quale uscirà in libreria il saggio ‘La destra si può battere’.

I titoli acquistabili dal 22/04 sono:

– ‘Covid-19 e cambiamento climatico’ di Federica Gasbarro;

– ‘Pandemia e fraternità’ di Monsignor Vincenzo Paglia;

– ‘Vulnerabili: come la pandemia cambierà il mondo’ di Vittorio Emanuele Parsi;

– ‘L’esperienza della solitudine’ del Cardinale Angelo Scola;

– ‘I disturbi della personalità al tempo del Coronavirus’, di Roberta Bruzzone;

– ‘Il sistema sanitario nei giorni del Covid-19’ di Riccardo Iacona;

– ‘Insegnare ai tempi del Coronavirus’ di Andrea Maggi;

– ‘Costituzione e Coronavirus’ di Valerio Onida;

– ‘Mafie e pandemia’ di Giovanni Tizian;

– ‘L’astuzia del Coronavirus’ di Marco Senaldi;

– ‘In prima linea contro il Coronavirus’ di Alberto Zangrillo.