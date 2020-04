Acqua – Un racconto di Roberto Camurri

Si intitola Acqua, ed è un brevissimo racconto di Roberto Camurri, che la casa editrice NN ha recentemente pubblicato in formato ebook, nel corso della quarantena.

Il racconto infatti è acquistabile al prezzo di 1,99 € attraverso la piattaforma Bookrepublic, e tutto il ricavato, in accordo con l’autore, viene devoluto alla Croce Rossa italiana, impegnata nella gestione dell’emergenza.

Acqua è una storia breve ma intensa, che mostra uno spaccato di incertezza umana, che viene poi risolto dalla forza delle scelte.

La trama

Siamo in una città italiana in cui si sta per abbattere un violento temporale. Il torrente, di solito asciutto, sta diventando ormai un fiume in piena. Sopra al ponte sta camminando il protagonista.

Lo seguiamo nel suo percorso lungo le strade, nel luogo di incontro con i suoi compagni. Sentiamo pian piano la pioggia che cade, riusciamo a vedere il cielo che diventa nero, che si gonfia. Fino alla corsa sfrenata lungo le strade che si riempiono di acqua, sotto alla forza della pioggia.

Il protagonista entra in un locale, sta per fare ciò che deve, ciò per cui si era preparato in questo tempo. Il mondo però viene travolto dalla piena improvvisa, imprevista ed inarrestabile. A cosa porterà questo evento? Cambieranno le scelte del protagonista?

Acqua – La recensione

Roberto Camurri è un giovane scrittore che ha esordito con il bellissimo romanzo A misura d’uomo (edito sempre da NN editore). Parlare del lato più umano delle persone e delle scelte sembra essere dunque uno dei tratti distintivi del suo stile.

Acqua ruota intorno ad un evento che cambierà ogni cosa, per sempre. Di fronte alla potenza del fiume in piena, che crescendo scandisce ogni attimo del racconto, il protagonista si troverà di fronte ad una scelta improvvisa. Conta di più ciò che si crede di volere o ciò che è giusto?

Insomma, Acqua è una storia che parla di seconde possibilità, di speranza e di redenzione in qualche modo. Un racconto potente che centra l’obiettivo: dare speranza in un momento complicato, proprio come quello che stiamo attraversando. Perché come si legge nella presentazione al racconto, “nei momenti come questo esistono presidi della speranza”. Acqua è uno di questi.

