Dark Waters – Cattive acque

Si esce dalla sala quasi senza respiro, con un magone dentro lo stomaco e un crampo alla vita. Dark Waters porta la firma di Todd Haynes, autore di Poison, 1991, Carol, 2015 e La stanza delle meraviglie, 2017.

La trama

La storia di Dark Waters è quella di Robert Billot nei panni di Mark Ruffalo, appena promosso socio dello studio legale nella Cincinnati del 1998. Un allevatore di Parkersburg del West Virginia Wilbur Tennant (Bill Camp), consegna all’avvocato due scatoloni di VHS che documentano la strage delle sue vacche, falcidiate dagli sversamenti chimici nelle acque del territorio da parte della Du Pont un’azienda chimica.

L’avvocato ambientalista, tenace, combattivo Todd Haynes è il protagonista di una spossante battaglia legale durata 19 anni contro il colosso chimico, rappresentando 70mila cittadini dell’Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido perfluoroottanoico), lo stesso materiale per la produzione delle padelle antiaderenti (Teflon) che una volta riscaldate, raggiungono rapidamente la temperature per cui rilasciano fumi tossici nell’aria.

La recensione di Dark Waters

Todd Haynes recupera una vicenda realmente accaduta, ossia lo scandalo dell’inquinamento idrico di Parkersburg da parte della Du Pont portando alla luce il caso inquietante e gravissimo a livello mondiale pubblicato per la prima volta nel 2016 in un articolo scritto da Nathaniel Rich del New York Times Magazine. Ad Haynes non interessa l’epidemia ma l’effetto che essa ha, il suo contagio nella psicologia dell’umano.

Il corpo dell’anti-eroe Mark Ruffalo si attacca alla vita come eroe, succhiandone la verità, trovandosi contro tutti e tutto, contro il sistema corrotto e perverso, avido di regime capitalista, sacrificando vite umane e deformando i corpi dei cittadini e delle nascite. Mark Ruffalo è solo, la sua solitudine fa eco, si arrampica nelle più impervie sfide, compresa la morte. Il nostro avvocato coraggioso sacrifica ogni affetto, qualsiasi bene per conquistare il bene dell’umanità, mettendo in discussione qualsiasi certezza.

Dark Waters è una lotta contro i potenti, è un’inchiesta che muove le coscienze dentro le torbide acque e nel più cupo e oscuro esistere, lasciandoci con l’amaro in bocca e il sangue sporco.

