Caso 4 – Cristian Martinelli

Caso 4 è un il thriller di Cristian Martinelli pubblicato lo scorso anno da 96 rue de-La-Fontaine Edizioni. Una storia che unisce le atmosfere dei luoghi abbandonati alla struttura del crime.

A tratti avvincente e a tratti condito di dolcezza, Caso 4 non manca di colpi di scena, si basa sulla perdita delle certezze e sui dubbi che assalgono i protagonisti quando si scopre che i ricercati sono persone care.

La trama

I protagonisti della vicenda sono Kyle e Alec, fotografi professionisti che cercano, al limite della legalità, scenari molto particolari per le loro opere: complessi abbandonati, vecchie scuole, edifici ormai in disuso.

Una notte entrano nell’ex manicomio Willard, uno dei luoghi più paurosi di New York. Proprio qui la polizia troverà il cadavere di una ragazza, ed ecco che i sospetti ricadono su Alec, sul suo passato oscuro e vicino all’occulto.

Kyle è confuso, viene indagato, e come se non bastasse da poco è finita la sua storia con Amber. Si ritroverà in un mondo sconosciuto con lo scopo di aggrapparsi a tutto pur di salvare l’amico e collega e di difendersi dalle accuse mosse anche contro di lui.

La recensione di Caso 4 di Cristian Martinelli

Dopo alcune esperienze ancora acerbe di scrittura, Cristian Martinelli approda al mondo del romanzo con Caso 4, una storia che racchiude i suoi protagonisti in una New York avvolta dal mistero e totalmente concentrata sulla ricerca di un maniaco omicida.

Due storie entrano in contatto e si scontrano dunque, quella del vero killer e quella dei due ragazzi, che amano sì il pericolo, ma che sembrano ignari alla vicenda.

Nello sviluppo della trama Martinelli fa muovere i personaggi come pedine di un gioco di ruolo: li sparpaglia in giro per la città, mescola percorsi da seguire, descrive gli ambienti scena dopo scena come se stessimo guardando un album di fotografie.

Con uno sguardo sempre puntato ai maestri del genere, Caso 4 ha però il suo nocciolo non tanto nella risoluzione dell’enigma in sé, quanto nel processo di nascita e sviluppo del dubbio e della paura che nasce in ognuno di noi, nel momento in cui ci troviamo di fronte alla scelta se credere o no alla colpevolezza di una persona cara.