The Outsider. Alla ricerca del male

The Outsider è la miniserie tv andata in onda su Sky Atlantic e Now Tv a partire dal 17 febbraio, e che si è conclusa lunedì 16 marzo dopo dieci episodi.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King, una storia adattata quindi al piccolo schermo che rappresenta un vero e proprio concentrato di crime story e ricerca del soprannaturale. Se l’inizio infatti ricalca tutto ciò che di meglio c’è nel classico thriller, pian piano The Outsider si trasforma in una sorta di mistery-horror.

Di sicuro un adattamento ben riuscito, visti anche il cast e le firme alla regia, tra cui Jason Bateman (anche attore in questa serie), che si dimostra a suo agio dietro alla macchina da presa.

Tra gli attori, insieme a Jason Bateman (che ha interpretato anche “Come ammazzare il capo… e vivere felici”, “Ozark” la serie), ci sono Ben Mendelsohn (“Ready Player One”, “Captain Marvel”, “Bloodline” la serie), Cynthia Erivo (“Widows – Eredità criminale”, “Harriet”). Inoltre la serie può vantare la presenza di Bill Camp (“The Night Of”), Julianne Nicholson (“Law & Order True Crime”), Jeremy Bobb (“The Knick”), Mare Winningham (“American Horror Story”), Hettienne Park (“Hannibal” la serie), Marc Menchaca (“The Sinner”), Yul Vazquez (“Divorce”) e Michael Esper (“Trust”).

La trama

La storia si svolge nella piccola città di Flint City, in Oklahoma. Qui viene ritrovato il corpo del piccolo Frankie Peterson, di undici anni, che è stato assassinato e mutilato. Tutti i sospetti portano a Terry Maitland (Jason Bateman), un perfetto padre di famiglia, insegnante di inglese e allenatore della squadra di baseball della città che milita nella little league.

Ralph Anderson (Ben Mendelsohn) è il detective che segue il caso, e che dal primo momento vede una soluzione facile, frettolosa e troppo semplice. Maitland infatti giura di essere innocente.

Inizia così un’indagine serrata, a cui ad un ceto punto prende parte anche il detective Holly Gibney (Cynthia Erivo). Tra ricerche ufficiali e movimenti privati, ciò che verrà fuori sarà inquietante e sorprendente per tutti i protagonisti, che dovranno fare i conti con le loro paure, con l’inconscio e con l’inspiegabile.

La recensione di The Outsider

Come in un vorticoso gioco apparentemente senza via d’uscita, The Outsider ci porta alla scoperta non solo della verità, ma di un lato oscuro della realtà che poi travalica i confini personali e si getta dentro ognuno di noi.

Come detto, l’inizio lascia pensare ad un classico thriller in cui il copione è la solita sequenza fatta di omicidio, ricerca, colpi di scena, risoluzione finale. Dopo qualche puntata però la storia cambia marcia, direzione. Entriamo in un universo che mescola la realtà al soprannaturale, innescando il fatidico scontro tra bene e male che, in questo caso, hanno valore assoluto.

A volte tesa, a volte misteriosa ed enigmatica, con una buona caratterizzazione dei personaggi, soprattutto di quelli principali, questa storia ha il merito di essere una trasposizione ben riuscita, tanto che per Variety è la miglior performance per una serie drammatica HBO sin dalla prima stagione di Westerworld.

Verso una nuova stagione?

Una serie di grande successo, soprattutto negli USA, dove gli episodi finali hanno avuto ascolti più alti anche di Watchmen e True Detective. Ben 2,2 milioni di spettatori in tutte le piattaforme, con una media complessiva di 9 milioni.

Bisogna dire che il finale di stagione ha lasciato un po’ tutti attoniti, sia per ciò che succede nel decimo episodio e sia la scena post credits. Molti sono infatti gli interrogativi ancora in essere, con uno sguardo enigmatico su Holly Gibney, vero motore della storia da un certo punto in avanti.

Tutto ciò fa sperare gli appassionati in una seconda stagione. Una possibilità che fino a questo momento non era stata presa in considerazione, visto che il romanzo ha un’apertura ed una chiusura, e la serie raccoglie tutto nelle dieci puntate.

Altro indizio per i fans è che The Outsider era stata annunciata come limited series, ma poco prima della premiere HBO ha eliminato questa informazione. Vedremo quindi se la ricerca al male avrà un seguito.

