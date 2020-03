Woody Allen: il 9 aprile esce la sua autobiografia

Grande novità in libreria per la casa editrice La Nave di Teseo, che il prossimo 9 aprile porta in libreria, in contemporanea mondiale, A proposito di niente, autobiografia di Woody Allen.

Woody Allen è scrittore, regista e attore. È stato stand-up comedian e autore di diversi libri. Vive nell’Upper East Side di Manhattan con Soon-Yi, sua moglie da 22 anni, e le loro due figlie, Manzie e Bechet. È un grande appassionato di jazz e un tifoso di sport.

A proposito di niente – Woody Allen

A proposito di niente è la storia completa della vita, personale e professionale, di Woody Allen, attraverso il suo impegno nel cinema, a teatro, in televisione, nei nightclub e nella stampa. Allen racconta anche del suo rapporto con la famiglia, gli amici, e gli amori della sua vita.

“Sono felice e onorata che il regista abbia scelto La nave di Teseo per pubblicare la sua autobiografia, che attendevamo da molti anni; e che abbia scelto di continuare a lavorare con i suoi editori di sempre, primo fra tutti Umberto Eco, per noi una presenza viva, che per primo lo portò, come scrittore, in Italia.”

Elisabetta Sgarbi, Publisher La nave di Teseo