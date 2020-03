La squadra che sogna: storia di pallavolo

La squadra che sogna. Storia dell’Italia di Julio Velasco, la nazionale di pallavolo più forte di sempre, è il nuovo volume di Giuseppe Pastore pubblicato da 66thand2nd e che sarà prossimamente in libreria.

La squadra che sogna – Giuseppe Pastore

Alla fine degli anni Ottanta, apparentemente all’improvviso, dopo un lungo periodo di sconfitte e mediocrità, la Nazionale italiana maschile di pallavolo fa uno strepitoso balzo in avanti e si trasforma nella squadra più forte del mondo. Cambiano le teste, i risultati, le prospettive: cambia la vita. L’allenatore argentino Julio Velasco, con metodi innovativi e soprattutto con grande abilità psicologica, motiva un gruppo di giocatori che, in una progressione irresistibile, si scoprono campioni. I nomi di Bernardi, Cantagalli, Gardini, Giani, Lucchetta, Papi, Tofoli e Zorzi diventano noti a tutti gli italiani, la pallavolo entra nelle case di milioni di nuovi appassionati e si fa «fenomeno di costume».

Per anni giochiamo meravigliosamente, vinciamo sempre e vinciamo tutto. Quasi tutto, perché ci sfugge il traguardo che Europeo dopo Europeo, Mondiale dopo Mondiale, World League dopo World League, si trasforma in ossessione: la medaglia d’oro alle Olimpiadi. Come accadde nel calcio con l’Ungheria del 1954 e l’Olanda degli anni Settanta, questo non è certo l’unico caso paradossale di una squadra troppo forte per raggiungere il massimo obiettivo. E soprattutto, quell’oro ci è sfuggito ma, per citare una delle frasi più famose del nostro ct, «quien no me quita lo bailado, nessuno ci toglierà mai i balli che abbiamo ballato».

Con piglio vivace e competenza sicura, mettendo lo sport sempre al centro ma senza dimenticare la società, con La squadra che sogna Giuseppe Pastore racconta la «Generazione di Fenomeni». Racconta un gruppo indimenticabile di uomini che ha scritto la storia di uno degli sport più amati del nostro paese, a cominciare da Julio Velasco, maestro psicologo filosofo, del gioco e della vita.

Giuseppe Pastore è nato a Mola di Bari nel 1985. Giornalista professionista, visceralmente appassionato di sport, di cinema e di storie, lavora alla «Gazzetta dello Sport» dopo un’esperienza con Sky Sport. Ha scritto su «L’Ultimo Uomo», «Esquire», «Wired» e altre riviste. Ora ecco La squadra che sogna.