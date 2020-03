Andre Dubus – Vasi rotti

Andre Dubus è davvero uno scrittore inconfondibile e potentissimo. Vasi rotti è la sua prima raccolta di saggi e di scritti autobiografici. Testi che hanno il potere di commuovere il lettore, di attivare con esso un canale diretto basato sui sentimenti.

Una raccolta di testi che sono stati scritti tra il 1977 ed il 1990 da Andre Dubus, che ancora una volta di più, oltre i romanzi, dimostra la sua grande capacità di far parlare lo spirito attraverso una prosa limpida.

I saggi

Che cosa ha fatto di questo scrittore uno dei più grandi talenti affermati in tutto il mondo? Sicuramente una scrittura personale che diventa empatica per il lettore. Certamente anche uno stile mai indulgente, che si circonda di sensibilità ma che non scade mai nel sentimentalismo banale.

Andre Dubus in questi saggi ci racconta della sua giovinezza in Louisiana fatta di fede cattolica e di cultura cajun; del suo amore per il baseball, della precarietà caratteristica della vita di uno scrittore, ma anche delle fortune e delle incertezze.

Niente viene nascosto in questi scritti, difficoltà e sofferenze si palesano davanti a noi come se a parlarci fosse il nostro migliore amico, una persona di fiducia.

La recensione di Vasi rotti di Andre Dubus

Leggere Vasi rotti (Mattioli 1885) è davvero una continua sorpresa, perché a poco a poco scopriamo lati nascosti di una vita vissuta, dimenticando lo scrittore e imparando a conoscere l’uomo dietro ogni storia.

Dubus negli Stati Uniti è ormai riconosciuto come una delle voci più importanti della sua generazione, proprio perché dalla sua penna nascevano parole autentiche, e proprio perché a quelle parole ha dedicato tutta la vita, scrivendo e insegnando a scrivere.

Vasi rotti è quindi un libro prezioso, perché ci parla semplicemente della vita, di quello che possiamo conquistare e di quello che possiamo perdere. Un libro prezioso perché ci conferma che l’esistenza è fatta di ante cose, che spesso si manifestano tutte insieme.