Racconti di follia. Una raccolta di Patrick McGrath

E’ uscito il 5 marzo per La Nave di Teseo Racconti di follia, di Patrick McGrath. L’introduzione di Joyce Carol Oates ed il libro esce nella collana Oceani.

Riuniti per la prima volta in un unico volume tutti i racconti – di cui sei inediti – del maestro del thriller psicologico.

Patrick McGrath ha deciso di raccogliere in unico libro i racconti che lo hanno incoronato – assieme ai romanzi Follia, Spider, Trauma, La guardarobiera – tra i più grandi scrittori noir contemporanei.

Racconti di follia – Patrick McGrath

Racconti di follia include sei storie inedite, che confermano i temi cari all’autore e la capacità di alimentare un universo di inquietudine, tensione, enigma.

Tra vampiri, ossessioni mentali, delitti passionali, manie inconfessabili, strane visioni angeliche, una New York percorsa dai fantasmi del passato e della psicosi, McGrath alterna ironia e suspense, oscurità e rivelazioni.

Un libro imperdibile per completare la mappa letteraria del grande scrittore inglese.

PATRICK MCGRATH è nato in Inghilterra e vive tra New York e Londra. È autore di numerosi romanzi, tra cui Follia (1998) – uno dei più grandi successi letterari degli ultimi anni –, Martha Peake (2001), Spider (2002, da cui è stato tratto il film di David Cronenberg), Port Mungo (2004), Trauma (2007, nuova edizione La nave di Teseo, 2019), L’estranea (2013) e La guardarobiera (La nave di Teseo, 2017).