Jenny Offill in libreria con “Tempo variabile”

Jenny Offill con Tempo variabile è la novità in libreria per NN editore, disponibile dal 12 marzo. “Jenny Offill cattura perfettamente il tempo dei nostri giorni, reale e metaforico. Un’ottima compagnia per affrontare la fine del mondo”.

“Quella notte sognò di essere in un supermercato. Musica orrenda, illuminazione spietata. Cammino su e giù per i corridoi cercando di abbassare le luci ma non riesco a trovare l’interruttore. Mi sveglio delusa. Dove sono finiti i sogni in cui si vola?”

Tempo variabile – Jenny Offill

Lizzie fa la bibliotecaria. Le persone si confidano con lei, affidandole piccole parti di loro stesse. Generosa e un po’ sperduta, con suo marito Ben condivide attimi fatti di complicità e spazi vuoti; si occupa con amorevole e caotica energia di suo figlio, di un fratello con un problema di dipendenza, di una madre dall’ingombrante religiosità.

Un giorno la sua amica Sylvia, esperta di cambiamento climatico, le chiede di rispondere alle mail degli ascoltatori del suo podcast Cascasse il mondo. E Lizzie riceve messaggi allarmati sulla fine dell’umanità, su come sopravvivere a una catastrofe, sul controllo globale, che amplificano le sue preoccupazioni fino a mettere in dubbio ogni certezza, compreso l’amore per Ben. Eppure Lizzie resiste, opponendosi alla deriva dei sentimenti, alla paura per il futuro, con un umorismo asciutto e irresistibile solo a tratti venato di sconforto.

Dopo Sembrava una felicità e Le cose che restano, Jenny Offill torna con un romanzo sull’America di oggi, in balìa degli stravolgimenti climatici e dell’arroganza della politica. In frammenti brevi e illuminanti, Tempo variabile è un distillato di emozioni che ci avvolge come un’onda tiepida, in cui ci tuffiamo con la gioia e la paura che cresca fino a sommergerci.