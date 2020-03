Io resto a casa: link utili per libri, arte e didattica

Il Decreto governativo del 9 marzo impone agli italiani di limitare gli spostamenti, e la parola d’ordine in questi giorni è “Io resto a casa”. Se vi state chiedendo come passare il tempo dentro le mura domestiche non preoccupatevi, ecco la soluzione.

Abbiamo selezionato una serie di link e collegamenti utili per gli appassionati di libri, musica, cinema, arte e cultura. Qualche consiglio per vivere nella maniera migliore questi giorni strani e difficili e per continuare a dire con forza Io resto a casa.

CORONAVIRUS – ECCO COME A LETTERATURA RACCONTA LE EPIDEMIE

Istruzione, solidarietà digitale e musica

Il primo consiglio che vogliamo darvi è quello di tenere sotto controllo il sito Solidarietà digitale, visto che Imprese e associazioni hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti, e qui troverete un elenco aggiornato. Per chi invece non può recarsi a scuola, due sono i link da tenere a mente: Istruzione.it e lascuolacontinua.it

Se invece siete appassionati di musica, i canali migliori sono sempre i soliti:

Per i concerti invece tenete bene a mente questi due indirizzi:

Cinema e serie tv

I canali classici per i veri appassionati di cinema e serie tv, quindi Netflix, Sky, Youtube, Rai Play, Infinity, Amazon Prime Video. Chi invece è un vero

appassionato e vuole farsi una cultura sui film rari, ecco qualche spunto interessante:

Openhttp:// www.openculture.com/ :// Francesca Fini: https://teyuto.com/app/landing?c=francescafini&fbclid=IwAR1yFAaWXDGhx4niFUtEsSJDN-fMlKKzOc2gj1TISGEJoXPiFwE2R8PlZNM MIC Lab di Cineteca Italiana; https://birdmenmagazine.com/2020/02/25/cineteca-milano-streaming/ Filmperevolvere: https://filmperevolvere.it/registi/5460-2/ Mymovies: Dal 12 marzo al 3 aprile 2020 una selezione di film d’archivio dello Schermo dell’arte saranno disponibili e visibili in streaming gratuitamente sulla piattaforma MYmovies portare l’arte e la cultura nella vita quotidiana di tutti per reagire con una proposta attiva di condivisione pubblica a questa situazione di emergenza. https://www.mymovies.it/cinemanews/2020/167030/ Dal 12 marzo al 3 aprile 2020 una selezione didellosaranno disponibili e visibili insulla. Intento èdi tutti per reagire con una proposta attiva di condivisione pubblica a questa situazione di emergenza.

Libri e audiolibri

Se volete continuare a leggere potete chiaramente farlo con i volumi cartacei, ma per chi volesse provare l’esperienza degli audiolibri, ecco qualche sito che

fa per voi:

AdAltavoce: https://www.raiplayradio.it/articoli/2018/01/Radio3–Ad-alta-voce–tutti-i-romanzi-f91c61a8-0021-40ca-a62f-514b841b558b.html?fbclid=IwAR11_TQLnyYOEgPlzW9EhsBfrHi1xx63-LznE8QSpyP4A2dNhkTv0OWEbf0 Liberliber: il sito più fornito di audiolibri (ma che libri) gratis, che mette a disposizione alcuni dei grandi classici della letteratura mondiale. Libroaudio: Qui si possono scaricare audiobook per ragazzi narrati da Ginzo Robiginz, arricchiti da effetti sonori e suoni buffi. http://libroaudio.it/ : Qui si possono scaricare audiobook per ragazzi narrati da Ginzo Robiginz, arricchiti da effetti sonori e suoni buffi. LibriVox: sito no profit americano, in cui si possono reperire i classici della letteratura internazionale, letti dai volontari che sostengono l’iniziativa. Gli audiobook disponibili sono in varie lingue, tra cui c’è anche l’italiano. il sito più fornito di audiolibri (ma che libri) gratis, che mette a disposizione alcuni dei https://librivox.org/ grandi classici della letteratura mondiale. Audiolibri: è possibile scaricare 3000 audiolibri in modo gratuito, di cui 1800 in lingua italiana. https://audiolibri.org/ : è possibile scaricare 3000 audiolibri in modo gratuito, di cui 1800 in lingua italiana. Classici audiolibri. Questa piattaforma permette di usufruire in modo gratuito di audiolibri dei classici della letteratura italiana e internazionale https://www.classicipodcast.it/

Arte e Musei

Pur continuando a dire Io resto a casa, ci sono una serie di musei che è possibile visitare online:

Io resto a casa ed imparo – MOOC italiani ed internazionali

numero elevato di utenti. Il modo migliore per imparare continuando a dire Io resto a casa. Ecco i migliori MOOC in italiano, tenuti dalle Università Italiane ai seguenti indirizzi: Uniroma su Coursera; POK – POLIMI; MOOC Ca’ Foscari; Federica.eu I MOOC (Massive Online Open Course) sono dei corsi pensati per una formazione a distanza che coinvolga un