Salone del Libro: ecco il tema dell’edizione 2020

L’appuntamento con il Salone del Libro, a Torino, è dal 14 al 18 maggio, nella solita location del Lingotto Fiere. Sono stati annunciati sia il tema della 33° edizione, sia alcuni ospiti.

Dare senso alla presenza dell’uomo sul pianeta: questo l’invito della 33esima edizione del Salone del Libro, una sollecitazione quanto mai attuale in un’epoca in cui il domani, che appare così fragile, è la prima responsabilità della nostra specie.

Il tema

Altre forme di vita è il tema scelto nel 2020. Un’esortazione a fantasticare sulla fisionomia umana negli anni a venire, a un decennio dal raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Come attraversare il presente e raggiungere il futuro? La crisi climatica, la sostenibilità, la tutela della biodiversità, l’innovazione tecnologica, i nuovi modelli sociali, economici e politici necessari a vivere degnamente il XXI secolo si intrecceranno con letteratura, cinema, teatro, con la grande arte di raccontare storie. Se non provano i libri a immaginare il futuro e a narrare le mutazioni, chi può farlo?

A proposito di trasformazioni: il manifesto della 33esima edizione è un’opera di Mara Cerri, tra le illustratrici italiane più promettenti. In mostra, nell’area dedicata alle nuove generazioni SalTo Diventi, i lavori preparatori e i bozzetti dell’immagine che, in una metamorfosi, intreccia natura e cultura, esprimendo il tema del Salone del Libro 2020.

Alcuni degli ospiti del Salone del Libro

All’evento dedicato al mondo del libro sono attesi autori e autrici che – attraverso romanzi, saggi, inchieste, drammi o poesie – indagano il posto della nostra specie nel mondo, analizzano la società di oggi e l’attuale sistema economico. Ma non solo: a Torino nei giorni di maggio ci saranno artisti capaci di mettere in musica i sentimenti del presente e ancora, un’esposizione multimediale e interdisciplinare sarà allestita con e alle OGR – Officine Grandi Riparazioni per approfondire il tema dell’edizione. Perché se non provano i libri a immaginare il futuro e a narrare le mutazioni, chi può farlo?

Parteciperanno all’evento Annie Ernaux, Edna O’Brien, Gabrielle Filteau-Chiba, Thomas Picketty, Pat Metheny, Francesco Bianconi.

