Il giudice e il suo boia: torna Friedrich Dürrenmatt

Torna in libreria per Adelphi Friedrich Dürrenmatt con Il giudice e il suo boia, dopo la ripubblicazione sul finire del 2019 de La promessa. Una nuova indagine per un vero maestro del genere.

Friedrich Dürrenmatt – Il giudice e il suo boia

«Friedrich Dürrenmatt è, in primo luogo, un nar­ratore metafisico. Vive, ben stabile e fermo, in Svizzera, ma di lì, col suo implacabile telescopio, esplora l’universo; e spesso intuisce così a fondo gli elementi a noi nascosti, che riesce a sfondare il muro di ipotesi e di supposizioni che ci circonda, e si spinge in prossimità delle grandi leggi del mondo …

Ne Il giudice e il suo boia, il male ha una vasta incarnazione: Gastmann, “la bestia selvag­gia”, che il commissario Bärlach, ancora giovanis­simo, aveva incontrato a Costantinopoli, senza riu­scire per quarant’anni a fornire le prove dei delitti via via più audaci e sacrileghi che il Nemico com­metteva. Come dice Bärlach, Gastmann è un ni­chilista: se opera il bene, lo fa per un capriccio, per un estro improvviso: e per lo stesso estro – mai in nome di un principio – opera il male … Il vero eroe del romanzo è il personaggio che incarna il principio del bene: il commissario Bärlach, la più straordinaria figura di poliziotto del romanzo mo­derno». (PIETRO CITATI)